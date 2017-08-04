Рудник «Алросы» в Якутии заливает вода, в шахте находятся более ста человек

На алмазном руднике в городе Мирный Республики Саха произошел прорыв воды, в шахте находятся более 100 человек, говорится в сообщении на сайте компании «Алроса», которой принадлежит шахта.

«Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция», — говорится в сообщении.

По информации компании, на место происшествия вылетел глава «Алросы» Сергей Иванов.

По данным источника Интерфакса, до безопасных отметок были выведены 89 горняков, еще 62 рабочих оставались в подтопленной части рудника.

По информации агентства, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды.

Ранее, 29 июля на этом же руднике в Мирном произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. В ней находился один человек, который потом погиб.

Напомним, 7 июля, на шахте «Рудник Заполярный» в Норильске произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами.

На сайте группы компаний «Норильский Никель» говорится, что при проведении ведении горно-проходческих работ на шахте взорвались пары газа метана.

Максим Прошкин