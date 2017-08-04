ФАС обнаружила картельный сговор на аукционе по поставкам питания для МВД

Федеральная антимонопольная служба установила, что пять компаний участвовали в картельном сговоре во время аукциона на поставку продуктов питания для МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации ФАС, компании с ноября 2014 по февраль 2015 года координировали свою деятельность при подаче заявок на участие в аукционах.

«Целью координации являлось недопущение снижения цен на торгах при имитации конкурентной борьбы», — заявляют в ФАС.

Среди участников картельного сговора ведомство называет «ЦентрХлебСоюз», «БалтПродукт», «НОТА», «ДАРС» и «Агрохолдинг «Подмосковье».

В отношении участников картельного сговора будут возбуждены административные дела и назначены штрафы, материалы переданы в правоохранительные органы.

Ранее ФАС обнаружила нарушения антимонопольного законодательства при заключении договоров на приобретение авиабилетов для военнослужащих МВД. По данным службы, в 2011, 2015 и 2016 годах договоры заключались с единственным исполнителем, которых в МВД отбирали самостоятельно при отсутствии какого-либо обоснования.

Всего было заключено 25 контрактов и 40 дополнительных соглашений на общую сумму в размере 8 млрд рублей.

Максим Прошкин