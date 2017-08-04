Спасатели подняли 40 горняков из шахты «Алросы» в Якутии

В результате спасательной операции на шахте «Мир», принадлежащей компании «Алроса», подняты 40 человек, сообщает пресс-служба компании.

«Остальные будут подняты в ближайшее время», — говорится в сообщении.

По последней информации, под землей остается около 100 человек. В МЧС сообщают, что со 130 горняками удалось установить связь, судьба 18 — неизвестна.

«Подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в МЧС.

Ранее на алмазном руднике в городе Мирный Республики Саха произошел прорыв воды, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды. По информации ТАСС, в шахту попало около 200 тыс. кубометров воды. Прокуратура уже начала проверку.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин