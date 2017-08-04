ЕСПЧ запретил депортировать автора «Новой» Али Феруза из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках обеспечительных мер запретил высылать в Узбекистан автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) до вынесения решения по его жалобе в этом суде. Об этом сообщила юрист Правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова.

Суд по обращению защиты журналиста применил правило 39 Регламента суда, которое в данном случае ведет к приостановке процесса депортации, а также дал делу Феруза приоритет.

«Мы в ближайшее время направим полноценную жалобу в ЕСПЧ и суд будет проверять, нарушает ли решение о его выдворении статью 3 (Запрещение пыток) и статью 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции. Суд, скорее всего, будет рассматривать ее в течение нескольких месяцев или полугода. И в течение всего этого времени Али запрещено высылать в Узбекистан», — рассказала юрист.

Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое постановление суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. Еще до задержания журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.

Сейчас журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово». Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил, что при конвоировании из суда Феруза избили и применили к нему электрошокер.

Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.