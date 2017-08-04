Забравшимся на кран строителям в Новосибирске выплатили зарплату

Компания «СтройСервисМеханизация» выплатила зарплату двум сотрудникам, которые в знак протеста забрались на башенный кран, сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

«В тот же день директор предприятия погасил в полном объеме образованную задолженность по заработной плате мужчине на общую сумму свыше 157 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что ранее уже возбуждали уголовное дело из-за невыплат зарплат, оно находится в производстве.

Ранее в Новосибирске строители взобрались на стрелу башенного крана и потребовали выплатить им долги по зарплате.

«После переговоров мужчина и женщина самостоятельно спустились с крана, их личности установлены — это работники строительной организации, крановщики», — сказали в пресс-службе УМВД.

Как уточняет «Сиб.фм», устроившие забастовку крановщики работают в ООО «СтройСервисМеханизация», входящей в группу компаний ПТК-30. Издание отмечает, что это не первый случай забастовки крановщиков в Новосибирске.

Например, 4 мая сотрудник того же ООО «СтройСервисМеханизация» забрался на башенный кран из-за долгов по зарплате. 20 июля на кран с требованием выплатить долги по зарплате поднялся строитель компании «Сибстрой».

Максим Прошкин