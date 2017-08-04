СК возбудил дело против замглавы Пензы

Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело против заместителя главы Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе городской администрации газете добавили, что Ширшину задержали сотрудники ФСБ. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что ее задержали на рабочем месте.

СК обвиняет Ширшину в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, речь идет о выделении земельных участков.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении Ширшиной меры пресечения.

Ирина Ширшина заняла пост замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам весной 2015 года. Ранее она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.

С июля 2009 года по сентябрь 2010 года Ширшина работала начальником отдела управления по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области.

За 2016 год Ирина Ширшина задекларировала доход в размере более 1 млн. 830 тыс. рублей, ее супруг — свыше 994 тыс. рублей.