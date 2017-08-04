«Алроса»: судьба 16 шахтеров остается неизвестной

В результате спасательной операции на шахте «Мир», принадлежащей компании «Алроса», подняты 102 человека, судьба 16 горняков — неизвестна, сообщает пресс-служба компании.

«В процессе подъема еще 33 человека», — уточняют в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что на поверхность земли подняты 40 человек, а остальных спасут в ближайшее время.

«Подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация», — сообщал ТАСС со ссылкой на собеседника в МЧС.

Ранее на алмазном руднике в городе Мирный Республики Саха произошел прорыв воды, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды. По информации ТАСС, в шахту попало около 200 тыс. кубометров воды. Прокуратура уже начала проверку.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин