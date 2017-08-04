Омич отсудил 30 тысяч рублей за отказ взять его на работу из-за закона о «гей-пропаганде»

Первомайский районный суд Омска постановил выплатить Эдуарду Мыру (ранее сообщалось, что его фамилия Завьялов) компенсацию в размере 30 тысяч рублей за отказ директора магазина спортивного питания «Хардкор» взять его на работу. Об этом сообщает информационное агентство «Омск здесь».

Представитель Эдуарда в суде Николай Родько рассказал корреспонденту РБК Омск, что истец требовал признать отказ работодателя незаконным и дискриминационным по признаку сексуальной ориентации, обязать работодателя заключить с Завьяловым трудовой договор и взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Но суд присудил выплатить Завьялову 30 тысяч рублей, а в остальных требованиях отказать.

Напомним, владелец магазина Андрей Чистяков пояснял «Новой газете», что Эдуарду отказали в приеме на работу продавцом-консультантом, потому что он не соответствовал требованиям, в частности, кандидат, по мнению директора, не обладает достаточными знаниями в области спортивного питания. Он также пояснил, что текст письменного отказа был составлен сотрудником отдела кадров и не был с ним согласован.

Речь идет о письменном отказе, который попросил омич после собеседования. «Ваша манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о вас как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения», — говорилось в документе.

Алина Пинчук