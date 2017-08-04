В Кремле не следят за ситуацией с назначением племянницы Рогозина

В ситуацию с назначением племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина главой Сочинского национального парка Кремль не следит, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Кремль также не намерен вмешиваться в историю с назначением.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо министру Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи Дарьи Филипповой.

В письме Устинов сообщает, что в ходе изучения кандидатуры Филипповой выяснилось, что она получила образование по специальности «журналистика», а также «работала в различных коммерческих и общественных организациях, не имеющих отношения к сфере охраны природы».

«За последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений», — говорится в тексте письма.

Напомним, по данным «Коммерсанта», Дарья Филиппова является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. Издание сообщало, что она была назначена на должность директора нацпарка Сочи, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, вместо Николая Пеньковского, который занимал эту должность на протяжении 15 лет.

Позже Минприроды сообщило изданию, что в отношении Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Филиппова будет временно руководить парком до ее окончания. После этого она уступит место сотруднику министерства. При этом источники газеты заявили, что назначение Филипповой было инициировано не Рогозиным, а самим Минприроды, чтобы добиться отставки Пеньковского.

Максим Прошкин