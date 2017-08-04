В Германии прошли акции в поддержку автора «Новой» Али Феруза

Сразу в двух городах Германии — Берлине и Ростоке — прошли акции в поддержку автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого Басманный суд Москвы приговорил к принудительному выдворению из России.

В столице Германии в акции участвовали около полусотни человек. Выступали члены международной организации «Репортеры без границ», сотрудники Фонда Белля и другие.

Акция в поддержку Али Феруза в Берлине

На акции зачитали коллективное обращение, а также распространили петицию в поддержку журналиста.

«Мы считаем эту ситуацию неприемлемой (…) Мы требуем немецкое правительство предпринять все возможные действия, чтобы забрать Али из России и предоставить ему политическое убежище в Германии», — говорится в обращении.

Накануне в Москве также прошли пикеты в поддержку Феруза. На акции у здании администрации президента полиция задержала активиста Евгения Павловского, который раздавал листовки с информацией о журналисте.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать в Узбекистан Феруза до вынесения решения по его жалобе в этом суде. ЕСПЧ применил правило 39 Регламента суда, которое в данном случае ведет к приостановке процесса депортации. Суд дал делу Феруза приоритет.

Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить из России в Узбекистан автора «Новой газеты» Али Феруза. суд постановил, что он нарушил миграционное законодательство. В настоящее время журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

По информации члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева, при конвоировании из суда Феруза избили и применили к нему электрошокер.

Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.

Кроме этого, в Совете по правам человека при президенте заявили, что выдворение из страны автора «Новой газеты» будет противоречить Конституции.