Суд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 года

Симоновский суд Москвы продлил на год, до 30 декабря 2020, испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному по приговору в деле о хищении средств «Ив Роше». Об этом сообщает Интерфакс.

О продлении испытательного срока ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Представитель ведомства мотивировала свое ходатайство систематическими нарушениями со стороны политика.

«Явка Навального в дни на регистрации проходила не в установленные дни, а когда ему удобно. 26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде административного ареста. 12 июня он вновь совершил правонарушение», — сказала представитель ФСИН.

Сам Навальный заявил, что делает все, что от него требует инспекция, в том числе регулярно отмечается.

«Нет никаких объективных причин, почему мне может быть продлен срок, я добропорядочный гражданин. Однако продление срока запретит мне баллотироваться», — отметил политик.

Днем ранее тот же суд назначил Навальному штраф в размере 300 тысяч рублей за призыв выходить на «агитационный субботник».

Напомним, в декабре 2014 года по делу о хищении средств «Ив Роше» Алексею Навальному дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Его брата Олега по этому же делу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.