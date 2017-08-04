ЕС расширил санкции против России

Европейский союз внес в обновленный санкционный список три физических лица и три компании из России после ситуации с поставкой турбин немецкого концерна Siemens на полуостров Крым, сообщает Европейская комиссия.

В список попали ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – партнеры Siemens в России.

Ограничительные меры коснутся замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главу отдела министерства Евгения Грабчака и руководителя «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилка.

Ранее, 26 июля, Евросоюз согласовал антироссийские санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым.

«Обсуждение было консенсусным, инициатива Германии получила широкую поддержку. Следующим шагом является техническая работа по подготовке соответствующих правовых актов для публикации в "Официальном журнале" Евросоюза», — рассказал Интерфаксу источник в дипломатических кругах.

Напомним, о поставках произведенных компанией Siemens турбин в Крым стало известно после публикации агентства Reuters.

Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. В ответ на эти действия немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям, а также подал в суд на российских партнеров.

Максим Прошкин