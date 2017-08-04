И. о. главного редактора «Дождя» назначили Александру Перепелову

Исполняющим обязанности главного редактора «Дождя» стала Александра Перепелова, об этом сообщила в фейсбуке продюсер телеканала Светлана Гуляева. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила эту информацию газете «Ведомости».

Перепелова работает на «Дожде» уже около шести лет, она начинала работу на телеканале в должности гостевого редактора. До последнего времени Перепелова занимала должность заместителя главного редактора.

По словам Синдеевой, нынешний редактор телеканала Роман Баданин продолжит работать с «Дождем», в частности, принимать участие в летучках и консультировать журналистов.

Напомним, Роман Баданин поступил в Стэнфордский университет и уехал учиться по стипендии Джона Найта. Годом ранее по этой программе уехала в США бывшая коллега Баданина в РБК Елизавета Осетинская.

Баданин стал главным редактором «Дождя» в прошлом году, сменив на этом посту Михаила Зыгаря. Последний ушел с телеканала в декабре 2015 года.

Алина Пинчук