Суд арестовал главу управления ФСИН Кемеровской области

Суд в Кемерово арестовал главу управления регионального ФСИН Константина Антонкина, сообщает пресс-служба Следстенного комитета (СК) по региону.

48-летний начальник ФСИН России по Кемеровской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ возбудили 2 августа.

По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору одной из строительных фирм обеспечить заключение госконтракта на сумму порядка 60 млн рублей. По этому договору предусматривалась разработка проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

За свои услуги Антонкин попросил оформить в его собственность земельный участок и построить там дом.

«Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией. Данная информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области», — сообщили в СК.

Константин Антонкин возглавляет управление ФСИН по Кемеровской области с мая 2011 года. До этого он был замглавы управления ФСИН по Алтайскому краю, а также руководил этим подразделением.