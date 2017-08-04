Минкомсвязи предложило штрафовать за распространение незарегистрированной иностранной прессы

Минкомсвязи подготовило законопроект, который предполагает введение штрафов за распространение незарегистрированной в России иностранной прессы. Этот документ опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Согласно этому законопроекту, планируется внести поправки в ст. 13.21 КоАП (Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации).

На данный момент по этому закону штрафуют за изготовление и распространение незарегистрированных российских СМИ, а также тех, кто не прошел перерегистрацию.

Законопроект предполагает ввести также ответственность за распространение зарубежной прессы, у которой нет соответствующей лицензии.

За подобное нарушение Минкомсвязи предлагают штрафовать физлица на 1–1,5 тысяч рублей, должностные лица на 2–3 тысяч рублей, юридические лица на 20–30 тысяч рублей с конфискацией тиража.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин пояснил Интерфаксу, что этот законопроект не предполагает наказания за перепечатку статей из иностранных СМИ, а только вводит ответственность за распространение незарегистрированной зарубежной прессы.

Законопроект планирует принять до 1 января 2018 года. В проекте отмечено, что реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

Алина Пинчук