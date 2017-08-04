В «Яблоке» заявили о картельном сговоре при заказе соцопросов для префектуры Москвы

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» заподозрил две фирмы в картельном сговоре, которые участвовали в аукционе на проведение соцопросов для префектуры Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яблока», поступившем в «Новую газету».

Согласно документу, «Яблоко» выяснило, что с 2014 года были проведены три соцопроса на общую сумму 30 млн рублей фирмами ООО «Войс Коммьюникэйшн» и ООО «Независимое Агентство Региональных Исследований».

«В Закупках отмечено минимальное количество участников. В ходе проведения Закупок поддерживалась низкая цена. В то же время проигравший подавал неконкурентоспособное предложение», — утверждают авторы расследования.

Представители «Яблока» считают, что руководители фирм Светлана и Евгений Полковниковы «согласовывали свои действия друг с другом, что привело к поддержанию низкой цены на торгах».

ЦАП «Яблока» направил заявление в ФАС о нарушении антимонопольного законодательства.

Если ФАС подтвердит наличие сговора, то фирмам грозит штраф от 10 до 50% от начальной стоимости торгов, уверены юристы ЦАП «Яблока».

«Новой газете» не удалось получить оперативного комментария от Светланы и Евгения Полковниковых, а также префектуры Восточного административного округа Москвы.