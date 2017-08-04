Спасатели ищут девять горняков на подтопленной шахте в Якутии

В результате спасательной операции на шахте «Мир», принадлежащей компании «Алроса», подняты 133 человека, судьба 9 горняков — неизвестна, сообщил «Дождю» руководитель Департамента по информационной политике Якутии Роман Мандзяк.

«Могу подтвердить информацию, что на поверхности подняли 133 шахтера, у двоих из них есть большие травмы, ведутся поиски девяти шахтеров, с ними связи пока нет, но мы рассчитываем, что обойдется и люди не пострадают», — сказал Мандзяк.

Ранее сообщалось о том, что спасатели не могли обнаружить 16 шахтеров.

«Подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация», — сообщал ТАСС со ссылкой на собеседника в МЧС.

Ранее на алмазном руднике в городе Мирный Республики Саха произошел прорыв воды. По предварительной информации, источником затопления рудника «Мир» стал отработанный карьер, в котором было 300 тысяч кубометров воды.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин