ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry‍ программиста

ФБР задержало 23-летнего программиста Маркуса Хатчинса, который в одиночку остановил масштабный вирус WannaCry. Его обвиняют в создании банковского трояна, сообщается в обвинительном акте районного суда Висконсина.

Хатчинса задержали вечером 2 августа в аэропорту Лас-Вегаса, когда он собирался улететь домой.

Он обвиняется в создании трояна Kronos, который крадет данные банковских карт при покупках в интернете. Этот троян Kronos атаковал отели, образовательные и финансовые учреждения в основном в Великобритании и Северной Америке.

По этому делу также проходит другой человек. Он обвиняется в создании видеоинструкции по использованию вируса и его продаже. Его имя не сообщается.

Друзья Хатчинса не знают, где он сейчас находится, а коллеги программиста считают, что министерство юстиции США совершило серьезную ошибку.

В мае 2017 года британец Маркус Хатчинс прославился, остановив распространение вируса WannaCry. Этот вирус заражал компьютеры по всему миру, зашифровывал данные на жестком диске и требовал выкуп. Десятки тысяч компьютеров оказались заражены.

В России жертвами WannaCry стали сети «Мегафона», «Билайна», «Связного», РЖД, Минздрава, Сбербанка, МВД и Следственного комитета.