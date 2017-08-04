Правительство решило выделить Крыму дополнительные 57 млрд рублей

На строительство и реконструкцию дороги в Крыму и Севастополе власти России выделит 14,36 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства. Всего, как передает РБК, Крыму и Севастополю планируют выделить почти 57 млрд руб. бюджетных средств.

Речь идет о финансировании строительства и реконструкцию автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Симферополь – Белогорск – Бахчисарай – Севастополь.

Также деньги будут выделены на строительство и реконструкцию канализационного коллектора Симферополя, реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма, и продолжение реконструкции Международного детского центра «Артек».

Как уточняет пресс-служба правительства полуострова, премьер также подписал ряд документов о финансировании крымских проектов в транспортной сфере, ЖКХ, медицине.

«Решения такие приняты, сейчас они должны быть воплощены в проекте федерального бюджета, включая бюджет на 2018 год», — отметил Медведев.

Алина Пинчук