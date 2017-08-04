Уральский священник объяснил игрой в десант перевозку ребенка в багажнике

В Свердловской области, в городе Верхняя Пышма священник, перевозивший своего сына в багажнике, объяснил это игрой в десант. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону, передает Интерфакс.

Как пояснил священник, он вместе с ребенком накануне посмотрел фильм о службе в Воздушно-десантных войсках, и мальчик решил попробовать сесть в машину, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет.

После игры в десант водитель откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля, после чего ребенок пристегнулся штатным ремнем безопасности в специальном удерживающем средстве, рассказал священник.

Ранее следственные органы начали проверку сообщений о перевозке ребенка в багажнике автомобиля.

Как сообщил Интерфаксу уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, вопросом займется комиссия по делам несовершеннолетних.