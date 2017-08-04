Лондонский суд отказался экстрадировать в Россию зятя Бориса Березовского

Магистратский суд Лондона отказался выдавать России Георгия Шуппе, который был зятем бизнесмена Бориса Березовского, умершего в 2013 году. Об этом сообщает Press Association.

Агентство уточняет, что у России есть 14 дней на подачу апелляции на это решение.

Напомним, запрос на экстрадицию Шуппе поступил в Англию после того, как он был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Шуппе и бизнесмена Михаила Некричема обвиняют в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева, который в январе 2014 года был расстрелян из автомата Калашникова в подмосковном Королеве.

По версии следствия, убийство организовали для захвата бывших торговых площадей магазинов «Партия» стоимостью около миллиарда долларов.