МИД прокомментировал расширение санкций ЕС из-за поставки турбин Siemens в Крым

Решение Брюсселя о расширении санкций в отношении России из-за скандала с поставкой газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций Евросоюза вызвало в министерстве иностранных дел России «глубокое сожаление». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов», — говорится в заявлении МИД России.

В МИД также заявили, что ответственность за решение о расширении санкций, включая возможные хозяйственные издержки как российских, так и немецких комапний «целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии».

«Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры», – заключили в министерстве.

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Ранее в пятницу Европейский союз внес в обновленный санкционный список три физических лица и три компании из России после ситуации с поставкой турбин немецкого концерна Siemens на полуостров Крым.

В список попали ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – партнеры Siemens в России.

Ограничительные меры коснутся замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главу отдела министерства Евгения Грабчака и руководителя «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилка.

Ранее Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. В ответ на эти действия немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям, а также подал в суд на российских партнеров.

Напомним, о поставках произведенных компанией Siemens турбин в Крым стало известно после публикации агентства Reuters.