РБК: полпред Путина не предлагал своего кандидата на пост главы нацпарка Сочи вместо племянницы Рогозина

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов не предлагал кандидатур на должность директора Сочинского национального парка. Об этом РБК рассказала помощница Устинова Наталья Вишнякова.

По словам Вишняковой, кандидатура министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина, которого по данным «Коммерсанта», предлагал назначить главой нацпарка Устинов, «даже не обсуждается» в полпредстве. Информацию о просьбе полпреда также отверг и сам Еремин.

Официальный представитель Минприроды рассказал РБК, что на место предыдущего руководителя парка, Николая Пеньковского, ищут человека не из Краснодарского края. Уточняется, что решение о кандидатуре может быть принято до конца августа.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо министру Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи племянницы вице-премьера России Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой.

В письме Устинов сообщает, что в ходе изучения кандидатуры Филипповой выяснилось, что она «за последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений».

Напомним, по данным «Коммерсанта», Дарья Филиппова является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. Издание сообщало, что она была назначена на должность директора нацпарка Сочи, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, вместо Николая Пеньковского, который занимал эту должность на протяжении 15 лет.