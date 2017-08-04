В Швейцарии погиб оправданный по делу о перекраске звезды на высотке в Москве руфер
В горах Швейцарии при выполнении бейс-прыжка погиб известный российский руфер, бейсджампер и парашютист Алексей Широкожухов, оправданный по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Об этом в твиттере сообщил отец погибшего.
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Ранее в сентябре Таганский районный суд Москвы присудил четверым бейсджамперам — фигурантам дела о покраске звезды на высотке на Котельнической набережной компенсацию в размере более двух миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
Бейсджамперы требовали в общей сложности более 3 млн рублей компенсации за незаконное содержание под домашним арестом, расходы на адвоката и за утраченную возможность заработка. Также они просили возместить деньги за аренду парашютного оборудования, так как их собственные вещи были изъяты.
Напомним, в сентябре прошлого года Таганский районный суд Москвы оправдал бейсджамперов Алексея Широкожухова, Александра Погребова, Евгению Короткову и Анну Лепешкину. Их обвиняли в вандализме и хулиганстве по политическим мотивам. К реальному сроку в 2,3 года был приговорен только руфер Владимир Подрезов, который был единственным частично признавшим вину фигурантом этого дела. Подрезова освободили в декабре 2015 года.
В августе 2014 года золотая звезда на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной была наполовину выкрашена в голубой цвет, а на здании был вывешен украинский флаг. Полицейские задержали четырех бейсджамперов. Молодые люди пояснили, что не участвовали в акции, а лишь за несколько часов до этого спрыгнули со здания с парашютами.
Позднее ответственность за покраску звезды взял на себя украинский руфер Павел Ушивец (Григорий Мустанг), заявив, что задержанные не имеют отношения к его акции. В подтверждение своих слов руфер опубликовал фотографию, на которой он стоит на шпиле высотки.