С горняками из подтопленной шахты «Мир» в Якутии установлена связь

С несколькими горняками, находящимися в шахте «Мир» в Якутии, где произошла авария, установлена односторонняя связь. Об этом из оперативного штаба в городе Мирный сообщил глава компании «Алроса», владеющей рудником, Сергей Иванов, передает Интерфакс.

«Спасательная операция по розыску девяти шахтеров продолжается. С несколькими из них установлена на данный момент односторонняя связь», — сказал Иванов.

Как отмечает агентство, по разной информации, связь установлена с двумя или тремя рабочими, оставшимися в шахте. Уточняется, что сейчас в шахте рудника «Мир» работают более 100 спасателей.

Ранее на алмазном руднике в городе Мирный Республики Саха произошел прорыв воды. По предварительной информации, источником затопления рудника «Мир» стал отработанный карьер, в котором было 300 тысяч кубометров воды.

На момент аварии в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность, ведутся поиски оставшихся девяти человек.