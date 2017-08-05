В МЧС назвали возможное местонахождение людей в подтопленной шахте «Мир»

Спасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир» в Якутии, где произошла авария, сообщается на сайте МЧС.

Всего горноспасатели обследовали около 7 тысяч метров не затопленных участков шахты. Затопленные участки проверяют водолазы.

Как рассказал Интерфаксу командир филиала «Якутский военизированный горноспасательный отряд» Сергей Шредер, работы будут проходить на горизонтах 310 и 210 метров, в этих зонах вероятно находятся люди. По его словам, затопленные выработки труднопроходимы из-за горных пород, ила и другого мусора.

Накануне вечером спасателям удалось установить одностороннюю связь с несколькими горняками. По разной информации, связь есть с двумя или тремя рабочими, оставшимися в шахте.

Напомним, 4 августа из-за прорыва воды затопило алмазный рудник в городе Мирный Республики Саха. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность, ведутся поиски оставшихся девяти человек.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат.