Новая газета

США уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату

Политика

Госдепартамент США уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе отметили, что США выступают за «сбалансированный подход» к климатической политике, а также планируют и дальше сокращать выбросы загрязняющих веществ.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон может вернуться к соглашению, если условия станут «более благоприятными» для американской стороны.

В начале июня вице-президент США Майк Пенс пояснил, что дальнейшее участие страны в Парижском соглашении привело бы к потере 6,5 млн рабочих лет в течение 25 лет. Сам Трамп также называл невыгодные условия причиной выхода США из Парижского соглашения. 

Напомним, документ разработали и приняли при предыдущем президенте соединенных штатов Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.

Теги:
оон, сша, госдеп, вашингтон
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