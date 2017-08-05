США уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату

Госдепартамент США уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе отметили, что США выступают за «сбалансированный подход» к климатической политике, а также планируют и дальше сокращать выбросы загрязняющих веществ.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон может вернуться к соглашению, если условия станут «более благоприятными» для американской стороны.

В начале июня вице-президент США Майк Пенс пояснил, что дальнейшее участие страны в Парижском соглашении привело бы к потере 6,5 млн рабочих лет в течение 25 лет. Сам Трамп также называл невыгодные условия причиной выхода США из Парижского соглашения.

Напомним, документ разработали и приняли при предыдущем президенте соединенных штатов Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.