В Туве из шахты эвакуировали 90 человек из-за задымления

Почти 90 работников шахты ​«Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы эвакуированы из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«Задымление произошло в конвейерном штреке. Из 93 человек, находившихся в шахте, 86 выведены на поверхность», — уточнили в МЧС.

Еще семь человек родолжили работу в шахте в «безопасной зоне».

Напомним, 4 августа из-за прорыва воды затопило алмазный рудник в городе Мирный Республики Саха. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность, ведутся поиски оставшихся девяти человек.