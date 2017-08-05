Спасатели нашли одного из заблокированных в шахте «Мир» горняков

Спасатели эвакуировали на поверхность одного из горняков, который был заблокирован в шахте рудника «Мир», передает РИА Новости. Рабочего зовут Алишер Мирзаев.

«Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность», — рассказали в МЧС.

Ранее он самостоятельно вышел на связь на горизонте 410 метров.

Спасатели обследовали все незатопленные выработки рудника «Мир» в Якутии. Работы будут проходить на горизонтах 310 и 210 метров, в этих зонах, вероятно, находятся люди.

Напомним, 4 августа из-за прорыва воды затопило алмазный рудник в городе Мирный Республики Саха. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность, ведутся поиски оставшихся девяти человек.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат.