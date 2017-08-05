На Украине возбудили уголовное дело против группы Scooter из-за посещения Крыма

Прокуратура Автономной республики Крым завела уголовное дело против немецкой группы Scooter после концерта на полуострове, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-секретаря украинского ведомства Татьяну Тихончик.

Дело открыто по статье 332-1 УК Украины «по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура планирует направить запрос в Германию о предоставлении международной правовой помощи, чтобы допросить участников группы.

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Иван Винник рассказал РБК, что музыкантам запретят въезд на территорию Украины, потому что они нарушили законодательство страны.

Накануне группа Scooter прилетела на музыкальный фестиваль ZBFest в Крым. В конце июня посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером группы, чтобы отговорить от выступления на полуострове.