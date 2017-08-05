Спецпрокурор США запросил у Белого дома сведения по возможному вмешательству России в выборы

Команда бывшего главы ФБР Роберта Мюллера, назначенного специальным советником по расследованию возможного вмешательства России президентскую гонку США, впервые запросила в Белом доме документы по «российскому делу», передает The New York Times со ссылкой на близкие к расследованию источники.

В частности, спецсоветник запросил документы, которые касаются бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Также, по данным издания, прокуроры допрашивали потенциальных свидетелей о деталях деловых отношений Флинна с турецко-американским бизнесменом Экимом Алптекиным и его консалтинговым бизнесом Flynn Intel Group. The New York Times отмечает, что в 2016 году компания получила 530 тысяч долларов за организацию «кампании по дискредитации оппонента турецкого правительства».

Накануне стало известно, что Роберт Мюллер сформировал коллегию присяжных для расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В рамках расследования он также проверит переписку Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, а также обстоятельства их встречи.

Напомним, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. Позднее Флинн признался, что получал гонорары от российских компаний.