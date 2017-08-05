Суд Крыма приговорил фермера Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии

Раздольненский районный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя села Серебрянка Владимира Балуха к трем годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей, передает «Крым.Реалии».

Его признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Обвинение изначально требовало приговорить фермера к пяти годам и месяцу колонии.

В феврале правозащитный центр «Мемориал» назвал активиста и фермера Владимира Балуха политзаключенным. Правозащитники сочли, что Балуху могли подкинуть боеприпасы из-за его «независимого поведения».

Сообщалось, что во время обысков на чердаке дома Балуха сотрудники ФСБ обнаружили 89 военных патронов, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы.

Сам фермер вины не признает, говорит, что боеприпасов «в глаза не видел». По его словам, правоохранительные органы заинтересовались им после того, как он вывесил на доме украинский флаг, а затем табличку с адресом «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».