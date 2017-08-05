Глава Минприроды назвал «чудовищной ошибкой» выход США из договора по климату

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал начало выхода США из Парижского соглашения по климату «чудовищной ошибкой».

«Дональд Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока. Но с точки зрения истории — ничего неожиданного — он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете — Киотскому протоколу», — написал Донской на своей странице в фейсбуке.

Ранее США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к соглашению, если условия станут «более благоприятными» для американской стороны.

Напомним, документ разработали и приняли при предыдущем президенте соединенных штатов Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.