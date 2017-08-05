Кисляк рассказал детали разговора с экс-советником президента США Флинном

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал в программе «Пресс-конференция» на канале «Россия 24» о содержании разговора с бывшим советником по национальной безопасности Дональда Трампа генералом Майклом Флинном.

«Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США — прежде всего, терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались», — рассказал Кисляк, добавив, что у него были инструкции «из Москвы» не обсуждать тему санкций с представителями американской администрации.

Он добавил, что честно выполнял свои инструкции.

«Общались мы о самых простых вещах... Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов во всяком случае с нашей стороны не было», — сказал Кисляк.

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Ранее стало известно, что специальный советник по расследованию возможного вмешательства России президентскую гонку США Роберт Мюллер запросил у Белого дома сведения о Майкле Флинне.

Напомним, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. Позднее Флинн признался, что получал гонорары от российских компаний.