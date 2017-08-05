На митинг против бездействия властей в Геленджике вышло до 500 человек

Фото: Оксана Затрулина / «Новая газета»

В Геленджике на общегородской митинг против бездействия мэрии вышли несколько инициативных групп, недовольных действиями властей. Жители многоэтажки на Красногвардейской улице, 79 оказались прописаны и даже получили право собственности на квартиры в доме, который позже был отправлен решением суда под снос. На митинг также вышли покупатели жилья в многоэтажке геленджикского микрорайона «Северный», которые пятнадцатый год ждут заселения в дом, ставший «яблоком раздора» для застройщика и местных властей. Вкладчики геленджикского филиала банка «Первомайский», руководителя которого подозревают в мошенничестве, выступают против решений судов, которые отказывают пострадавшим в возмещении ущерба. Геленджикские рыбаки несколько лет ведут с администрацией спор за прибрежный участок в центре курорта, где кооператив располагается с 1948 года.

На акцию протеста, которая проходила в 38-градусную жару, не приехал мэр Геленджика Виктор Хрестин, но прибыла представительница администрации. Она заявила, что мэрия не игнорирует проблемы участников митинга и работает над их разрешением.

Организаторы митинга — четыреста семей, арендаторов «Пушкинского дола» проходят пострадавшими по делу о мошенничестве, к которому, по версии следствия, могут быть причастны родственники высокопоставленных чиновников края. С 2012 по 2014 года более 400 семей заключили договор аренды лесных участков на территории Кабардинского лесничества, около города-курорта Геленджик.

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Когда жители Пушкинского дола заключали договор аренды, им обещали, что будут внесены изменения в генеральный план Геленджика, земли лесного фонда сменят категорию, став землями населённых пунктов, а участки можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Пока же арендаторы могут возводить на лесных участках лишь некапитальные постройки.

Информацию о том, что такие поправки рассматривались, мэрия Геленджика не отрицает. Однако документ так и не был принят, а с 2016 года Министерство природы Краснодарского края, с которыми заключались договоры, в спешном порядке через суды стала расторгать договоры аренды с жителями поселка. По словам представителей инициативной группы, ведомство разорвало договор с более чем 30 арендаторами, для которых временные строения: морские контейнеры и строительные бытовки в «Пушкинском доле» — единственное жилье.

Фото: Оксана Затрулина / «Новая газета»

Изначально лесной участок 39,7 га на 49 лет взял в аренду ООО «Краснодар-Ресурс» — к ней имеет отношение Роман Баталов, зять Александра Ткачева, экс-губернатора Краснодарского края. ООО заключило договор уступки прав аренды с ООО «Черноморская финансовая компания» (ЧФК), а та, в свою очередь, уступила это право двум индивидуальным предпринимателям Жанне Арефьевой (сестра депутата Госдумы, а в прошлом — бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Ремезкова) и Инне Кущ. Сейчас в отношении последней возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), однако, по мнению арендаторов, на скамье подсудимых должны оказаться не только 32-летняя бухгалтер Инна Кущ, но чиновники и их родственники, причастные к афере.

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По словам представительницы инициативной группы «Пушкинского дола» Оксаны Затрутиной, в резолюции по итогам митинга участники заключили, что будут три недели ждать от мэрии ответа. Если его не последует, проведут повторный митинг, на котором потребуют Виктора Хрестина уйти в отставку.

Одна из руководителей инициативной группы «Пушкинского дола» Марина Антипина рассказала «Новой газете», что за минувшие два года арендаторы предприняли десятки попыток достучаться до властей, но так и не достигли результата. В середине июня 2017 года арендаторы обратились к мэру Геленджика Виктора Хрестина и министру природных ресурсов Краснодарского края с официальным запросом: могут ли чиновники выступить инициатором процесса смены категории земель под «Пушкинским долом»? Мэрия посоветовала обратиться к министерству, министерство — к мэрии. Арендаторы подали заявку на проведение митинга.