В Минэнерго заявили об отсутствии законных оснований у ЕС для внесения в санкционный список ее сотрудников

В министерстве энергетики России заявили об отсутствии законных оснований у Евросоюза для внесения в обновленный санкционный список сотрудников Минэнерго после ситуации с поставкой турбин немецкого концерна Siemens на полуостров Крым в обход санкций. Об этом говорится в сообщении министерства.

«У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимало решение, исходя исключительно из политических соображений», — заявили в министерстве.

В Минэнерго пояснили, что считают ситуацию с поставкой турбин Siemens в Крым «спором двух хозяйствующих субъектов», а действия ЕС — вмешательством в этот спор, что, по мнению министерства «является прямым нарушением международных правовых норм».

«С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации"», — заключили в министерстве.

В Минэнерго также добавили, что ждут от Евросоюза дополнительных разъяснений.

В свою очередь, в МИД России заявили о «глубоком сожалении» из-за решения Брюсселя о расширении санкций.

Накануне Европейский союз внес в обновленный санкционный список три физических лица и три компании из России после ситуации с поставкой турбин немецкого концерна Siemens на полуостров Крым. В список попали ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – партнеры Siemens в России.

Ограничительные меры коснутся замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главу отдела министерства Евгения Грабчака и руководителя «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилка.

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Ранее Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. В ответ на эти действия немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям, а также подал в суд на российских партнеров.

Напомним, о поставках произведенных компанией Siemens турбин в Крым стало известно после публикации агентства Reuters.