NBC: Пентагон предложил Белому дому поставить Украине противотанковые ракеты

Пентагон предложил администрации президента США Дональда Трампа поставлять вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы, чтобы «помочь в борьбе с Россией». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации издания, Пентагон предложил поставить Украине противотанковые ракеты Javelin примерно на 50 миллионов долларов. При этом, как отмечают собеседники телеканала, Белый дом еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона не подтвердил информацию о возможных поставках противотанковых ракет на Украину.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Госдепартамент и Пентагон разработали план поставки на Украину оружия для борьбы с пророссийскими ополченцами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию WSJ, заявил, что страны, пытающиеся урегулировать украинский конфликт, должны избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность в регионе.