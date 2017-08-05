Президент Молдавии осудил решение правительства страны о признании Рогозина персоной нон-грата

Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства страны, которое объявило вице-премьера России Дмитрия Рогозина «нежелательной персоной», запретив ему въезд в республику и транзит по ее территории. Додон попросил не вводить санкции против Молдавии. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Эти действия (объявление Рогозина персоной нон-грата, — ред.) направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по восстановлению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами», — заявил президент Молдавии.

По словам Додона, объявление Рогозина персоной нон-грата правительством Молдавии, «которое контролирует проевропейская коалиция, выдают нежелание сотрудничать с Россией для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и граждане республики, работающие в РФ».

«Как президент я намерен отстаивать интересы молдавского народа и блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с РФ», — написал Додон.

Ранее в субботу президент Молдавии провел встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в российском посольстве в Иране, где они участвовали в инаугурации президента Хасана Рухани.

«Обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить ухудшения ситуации в двусторонних отношениях после известного решения правительства (объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата, — ред.), а также ситуацию вокруг Приднестровья. Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов», — пояснил президент Молдавии.

Ранее, 2 августа правительство Молдавии объявило вице-премьера России Дмитрия Рогозина «нежелательной персоной», запретив ему въезд в республику и транзит по ее территории. Как сообщал источник Интерфакса, причиной такого решения могло стать «интервью Дмитрия Рогозина на запрещенном в Молдавии телеканале "Россия-24", в котором он допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами».

В интервью телеканалу «Россия 24» Рогозин пообещал, что Москва введет персональные санкции против тех, кто стоял за запретом пропускать самолет, на борту которого летел вице-премьер.

Напомним, 28 июля румынские власти отказались пропустить самолет, на борту которого летел Рогозин, в Молдавию, где у политика была запланирована встреча с президентом страны Игорем Додоном. Как пояснили в авиакомапнии S7 Airlines, которой принадлежит самолет, там получили отказ на полет в воздушном пространстве Румынии из-за «санкционной персоны на борту».

Отметим, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин является спецпредставителем президента России по Приднестровью, а также председателем межправительственной молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.