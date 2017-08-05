В Иркутске задержали пятерых волонтеров штаба Навального

В Иркутске полиция задержала пятерых волонтеров штаба оппозиционного политика Алексея Навального во время серии пикетов «агитационный субботник». Среди задержанных оказался несовершеннолетний. Об этом сообщается в группе «Команда Навального в Иркутске» «ВКонтакте».

Как уточняется в сообщении, у задержанных изъяли агитационные материалы, в частности агитационный куб. Кроме того, в отношении двоих волонтеров возбудили административные дела по статье 5.20 КоАП РФ (предвыборная агитация вне агитационного периода).

Сейчас в штабе, как отмечается в сообщении, готовят жалобу на незаконные действия сотрудников полиции.

Напомним, всероссийский «агитационный субботник» штабов оппозиционного политика Алексея Навлаьного проходил 8 и 9 июля. В Москве за два дня были задержаны почти 100 человек.

Позднее суд в Москве также оштрафовал Алексея Навального и главу его федерального предвыборного штаба Леонида Волкова на 300 тысяч рублей за организацию «агитационных субботников». Штраф также назначили координатору московского штаба политика Николаю Ляскину (250 тысяч рублей).

Всех их суд признал виновными в повторном нарушении правил организации массовых мероприятий.

До этого в нескольких городах России полиция обыскала штабы политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы.