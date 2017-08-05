Швейцария закрыла дело в отношении экс-главы Минсельхоза России

Швейцария прекратила расследование в отношении бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник, которая фигурировала в материалах дела об отмывании денег. Об этом сообщает газета Blick.

Как отмечает издание, экс-министр вновь имеет доступ ко всем банковским счетам, на которые ранее был наложен арест.

В декабре 2015 года стало известно, что следователи приостановили расследование дела о хищении более миллиарда рублей у госкомпании «Росагролизинг» «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Ранее власти Швейцарии арестовали банковские счета бывшего замминистра сельского хозяйства России Алексея Бажанова, а также бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник. Прокуратура заявила о возможной причастности экс-министра к уголовному дела об отмывании незаконно нажитых средств. Сама Скрынник эту информацию опровергла.

По версии следствия, с 2007 по 2012 годы на различные счета Скрынник в швейцарских банках поступило 140 млн долларов.