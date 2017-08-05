В Берлине китайских туристов задержали за нацистское приветствие у Рейхстага

В Берлине полиция задержала двух туристов из Китая, позирующих для снимка на телефон перед зданием Рейхстага с вздернутой в нацистском приветствии рукой, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, китайские туристы, одному из которых 36 лет, другому – 49, предстанут перед судом по обвинению в использовании символики запрещенных организаций. До слушаний их отпустили под залог 500 евро с каждого.

Как отмечает агентство, в Германии действуют строгие законы, запрещающие демонстрировать жесты, символизирующие нацистский режим. К примеру, в 2011 году в Берлине за жест, изображающий нацистское приветствие, был арестован турист из Канады.

В России также борются с реабилитацией нацизма — три года в стране была введены уголовная ответственность за реабилитацию нацизма.

В июле 2016 года Пермский краевой суд приговорил автослесаря Владимира Лузгина к штрафу в 200 тысяч рублей, признав его виновным в публичном отрицании решений Нюрнбергского процесса и распространении ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Поводом для уголовного преследования стал репост на странице Лузгина «ВКонтакте». Обвинение указывало, что благодаря репосту Лузгина статью прочитали 20 человек.