Советник Трампа прокомментировал возможные поставки вооружений на Украину

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC прокомментировал сообщения о возможной поставке американского вооружения на Украину.

Советник Трампа заявил, что форма помощи Украине не имеет значения. Американская администрация, по его словам, рассматривает различные варианты оказания поддержки.

«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, какая бы соответствовала и нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации ситуации», — заявил Макмастер.

Макмастер также добавил, что США уже оказывают Украине поддержку.

Ранее в субботу телеканал NBC news сообщил, что пентагон предложил администрации президента США Дональда Трампа поставлять вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы, чтобы «помочь в борьбе с Россией».

Однако официальный представитель Пентагона не подтвердил информацию о возможных поставках противотанковых ракет на Украину.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Госдепартамент и Пентагон разработали план поставки на Украину оружия для борьбы с пророссийскими ополченцами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию WSJ, заявил, что страны, пытающиеся урегулировать украинский конфликт, должны избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность в регионе.