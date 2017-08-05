Техподдержка «Открытия» объявила причину сбоя операций по картам «Открытия» и «Рокетбанка». Фото
В банке «Открытие» объяснили причину сбоя в работе карт и банкоматов повреждением оптоволоконного кабеля. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в фейсбуке.
Как отмечают в банке, место повреждения оптоволоконного кабеля уже найдено, сейчас ведутся ремонтные работы. В банке обещают устранить неполадки в течении нескольких часов.
Ранее в субботу владельцы карт банка «Открытие» и принадлежащего ему сервиса Рокетбанк столкнулись с проблемами при проведении операций по карте. Клиенты не могли оплатить покупки, перевести или снять наличные.
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Накануне СМИ сообщили, что банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении в капитал нового инвестора. В июне, по данным «Ведомостей», из банка вывели 105,8 млрд руб.
Согласно рейтингу «Банки.ру», «Открытие» входит в десятку крупнейших банков России.