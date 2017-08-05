СМИ: 25 человек пострадали после взрыва в общежитии города Сумгайыт в Азербайджане

В общежитии азербайджанского города Сумгайыт произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате инцидента есть пострадавшие, более 25 человек госпитализированы. Об этом сообщает агентство Trend.

Отмечается, что состояние одной из пациенток оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации.

Как уточняет агентство, пострадавшие отравились дымом. Среди них — сержант полиции и сотрудник МЧС. Отмечается, что взрыв произошел на третьем этаже общежития. Пожар, вспыхнувший после взрыва, удалось погасить.