Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) одобрил введение новых санкций в отношении Северной Кореи за проведение страной в июле ракетных испытаний. Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам дипломатов, санкции могут сократить годовую прибыль Северной Кореи от экспорта на треть, что составит около 3 миллиардов долларов.

Как отмечает агентство, документ запрещает импортировать из КНДР угль, железо, свинец и морепродукты. Кроме того, резолюция Совбеза запрещает странам создавать вместе с Пхеньяном новые совместные предприятия и увеличивать количество северокорейских рабочих на своих территориях.

Новые санкции стали ответом на запуски Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, в июле Центральное телеграфное агентство КНДР дважды сообщало об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». После первого пуска ракеты Северной Кореей, американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом, а президент США Дональд Трамп осудил действия КНДР.