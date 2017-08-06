На активиста штаба Навального в Костроме совершили нападение

В Костроме произошло нападение на активиста местного штаба Алексея Навального, как утверждают соратники политика, удар головой в лицо нанес сотрудник полиции в штатском. Об этом координатор штаба Александр Субботин рассказал изданию «7х7».

«Нам удалось выяснить, что нападавшего зовут Эдуард Волков. Он майор полиции. Человек, который обязан нас защищать. Вот такая ирония», — говорится в сообщении на странице в соцсети команды Навального.

Инцидент произошел в субботу в одном из гайд-парков Костромы. Возле агитационного куба на Октябрьской площади к организатору Анне Вершининой подошли работники городской администрации и сотрудники полиции, чтобы составить протокол из-за проведения несогласованной акции.

Организатор заявила, что акция и не требует согласования, так как проходит в специально отведенном для публичных мероприятий месте. Однако полицейские для составления протокола повели Вершинину к полицейской машине.

«За ними пошли другие волонтеры. Возле машины неизвестный мужчина в штатском стал отталкивать одного из волонтеров. В это время Зыков начал снимать происходящее на телефон. Мужчина схватил Зыкова за шею, а затем ударил головой в лицо, разбив ему бровь», — пишет издание «7х7».

После этого активиста доставили в травмпункт, где оказали необходимую помощь. Пострадавший намерен написать заявление в полицию.

Максим Прошкин