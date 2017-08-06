Банк «Открытие» восстановил работу после сбоя

Банк «Открытие» восстановил работу «Рокетбанка» и «Точки», а также проведение операций по картам и обслуживание банкоматов после повреждения оптоволоконного кабеля, сообщает пресс-центр банка.

«Банк рассматривает варианты компенсации клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что сбой произошел из-за повреждения рабочими на Смоленской площади сразу двух кабелей, которые вели в ЦОД банка.

Напомним, в субботу 5 августа владельцы карт банка «Открытие» и принадлежащего ему сервиса Рокетбанк столкнулись с проблемами при проведении операций по карте. Клиенты не могли оплатить покупки, перевести или снять наличные.

Позднее в кредитная организация объяснила сбой в работе повреждением кабеля.

Согласно рейтингу «Банки.ру», «Открытие» входит в десятку крупнейших банков России.

Максим Прошкин