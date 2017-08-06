В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки
В Мемориальном парке Хиросимы прошла траурная церемония, посвященная памяти жертв ядерной бомбардировки города в 1945 году, сообщает агентство Kyodo.
#Hiroshima marks 72nd anniversary of #atomic #bombing - #HiroshimaDay https://t.co/4F3gsfebEG— Kyodo News - English (@kyodo_english) August 6, 2017
Во время церемонии, в которой приняли участие около 165 тысяч выживших после разрыва ядерных бомб, была объявлена минута молчания. Средний возраст оставшихся в живых составляет примерно 81 год.
На траурном мероприятии выступил мэр города Кадзуми Матсуи, который призвал японское правительство ратифицировать договор о запрете ядерного оружия.
В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна не будет создавать ядерное оружие, владеть им и разрешать размещать на своей территории.
Церемонию посетили представители 80 стран, в том числе России, Великобритании, Франции, США, Индии, Израиля и Пакистана, которые владеют ядерным оружием, но не подписывали договор о его нераспространении.
Отметим, что 7 июля 2017 года 125 стран членов ООН подписали договор о полном запрете ядерного оружия, для вступления в силу которого еще 50 странам его необходимо ратифицировать.
Напомним, 72 года назад ВВС США сбросили первую атомную бомбу «Малыш» на Нагасаки, спустя три дня — 9 августа, атомная бомба «Толстяк» была сброшена на Хиросиму. В результате ядерных бомбардировок к концу 1945 года в Японии погибли 215 тысяч человек.
Максим Прошкин