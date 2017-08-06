В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки

В Мемориальном парке Хиросимы прошла траурная церемония, посвященная памяти жертв ядерной бомбардировки города в 1945 году, сообщает агентство Kyodo.

Во время церемонии, в которой приняли участие около 165 тысяч выживших после разрыва ядерных бомб, была объявлена минута молчания. Средний возраст оставшихся в живых составляет примерно 81 год.

На траурном мероприятии выступил мэр города Кадзуми Матсуи, который призвал японское правительство ратифицировать договор о запрете ядерного оружия.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна не будет создавать ядерное оружие, владеть им и разрешать размещать на своей территории.

Церемонию посетили представители 80 стран, в том числе России, Великобритании, Франции, США, Индии, Израиля и Пакистана, которые владеют ядерным оружием, но не подписывали договор о его нераспространении.

Отметим, что 7 июля 2017 года 125 стран членов ООН подписали договор о полном запрете ядерного оружия, для вступления в силу которого еще 50 странам его необходимо ратифицировать.

Читайте также Госсекретарь США впервые посетил Хиросиму после бомбардировок

Напомним, 72 года назад ВВС США сбросили первую атомную бомбу «Малыш» на Нагасаки, спустя три дня — 9 августа, атомная бомба «Толстяк» была сброшена на Хиросиму. В результате ядерных бомбардировок к концу 1945 года в Японии погибли 215 тысяч человек.

Максим Прошкин