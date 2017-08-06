К поиску горняков на шахте в Якутии подключились альпинисты

К поисково-спасательной операции на шахте «Мир» в Якутии приступила группа из семи промышленных альпинистов, сообщается на сайте МЧС России.

«Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который смогут обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков», — говорится в сообщении.

По последней информации, в шахте остается еще восемь человек. Ранее, 5 августа, спасатели подняли на поверхность рабочего Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь на горизонте 410 метров.

Напомним, 4 августа из-за прорыва воды затопило алмазный рудник в городе Мирный Республики Саха. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин