К поиску горняков на шахте в Якутии подключились альпинисты
К поисково-спасательной операции на шахте «Мир» в Якутии приступила группа из семи промышленных альпинистов, сообщается на сайте МЧС России.
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«Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который смогут обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков», — говорится в сообщении.
По последней информации, в шахте остается еще восемь человек. Ранее, 5 августа, спасатели подняли на поверхность рабочего Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь на горизонте 410 метров.
Напомним, 4 августа из-за прорыва воды затопило алмазный рудник в городе Мирный Республики Саха. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день
Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.
Максим Прошкин