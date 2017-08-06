Российские туристы стали чаще ездить в Махачкалу

Самыми популярными направлениями внутри страны стали Крым, Сочи, Минеральные воды и Махачкала, годом ранее четвертое место занимал Санкт-Петербург, сообщил Интерфаксу директор сервиса бронирований авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

По его словам, в прошлом году ситуация была аналогичной, только Махачкала вышла в список лидеров впервые.

Дзенис рассказал, что в десятку популярных направлений также вошли Анапа, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В свою очередь, по информации Ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями у россиян являются Турция, Россия, Греция, Кипр и Испания.

СМИ сообщали, что в курортный город Анталья на юге Турции в июле прилетели 684 415 российских туристов, это максимальный показатель за последние четыре года.

Как рассказал «Новой газете» директор по продажам «НТК Интурист» Сергей Толчин, в свою очередь, показатели по Сочи и Крыму остались примерно такими же, как и в прошлом году.

Представители отрасли также заявляют, что турпоток российских туристов в Абхазию упал после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское.

Максим Прошкин